TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,215 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,845%
% SERVI AU PRIX LIMITE 89,39%
TAUX MOYEN PONDERE 3,838%
A COMPARER A 3,825%
EN DATE DU 12/02/24
DATE DE REGLEMENT 21/02/24
BTF 16 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 585 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,500 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,805%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,798%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6668
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,550 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 26,58%
TAUX MOYEN PONDERE 3,746%
A COMPARER A 3,710%
EN DATE DU 12/02/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,494 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,355 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,15%
TAUX MOYEN PONDERE 3,477%
A COMPARER A 3,408%
EN DATE DU 12/02/24
DATE DE REGLEMENT
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