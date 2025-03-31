TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,297 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,812 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,265%
% SERVI AU PRIX LIMITE 26,07%
TAUX MOYEN PONDERE 2,259%
A COMPARER A 2,328%
EN DATE DU 24/03/25
DATE DE REGLEMENT 09/04/25
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 496 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,245%
% SERVI AU PRIX LIMITE 48,80%
TAUX MOYEN PONDERE 2,244%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 9027
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,991 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,186 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,215%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,53%
TAUX MOYEN PONDERE 2,211%
A COMPARER A 2,282%
EN DATE DU 24/03/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,990 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,451 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,135%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,131%
A COMPARER A 2,226%
EN DATE DU 24/03/25
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer