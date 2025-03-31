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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 31/03/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,297 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,812 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,265%

% SERVI AU PRIX LIMITE 26,07%

TAUX MOYEN PONDERE 2,259%

A COMPARER A 2,328%

EN DATE DU 24/03/25

DATE DE REGLEMENT 09/04/25

BTF 15 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 496 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,625 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,245%

% SERVI AU PRIX LIMITE 48,80%

TAUX MOYEN PONDERE 2,244%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 9027

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,991 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,186 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,215%

% SERVI AU PRIX LIMITE 24,53%

TAUX MOYEN PONDERE 2,211%

A COMPARER A 2,282%

EN DATE DU 24/03/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,990 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,451 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,135%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,131%

A COMPARER A 2,226%

EN DATE DU 24/03/25

DATE DE REGLEMENT

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