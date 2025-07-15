 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 794,55
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 15/07/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,099 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,874 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,945%

% SERVI AU PRIX LIMITE 36,52%

TAUX MOYEN PONDERE 1,94%

A COMPARER A 1,934%

EN DATE DU 07/07/25

DATE DE REGLEMENT 17/07/25

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,471 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,935%

% SERVI AU PRIX LIMITE 16,05%

TAUX MOYEN PONDERE 1,925%

A COMPARER A 1,903%

EN DATE DU 07/07/25

DATE DE REGLEMENT 9469

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,826 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,915%

% SERVI AU PRIX LIMITE 81,13%

TAUX MOYEN PONDERE 1,914%

A COMPARER A 1,892%

EN DATE DU 07/07/25

DATE DE REGLEMENT

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bayrou
    Suivez en direct la présentation du budget 2026 par François Bayrou
    information fournie par Boursorama 15.07.2025 15:56 

    Rejoignez-nous ce mardi 15 juillet à 16h pour la retransmission en direct de l'intervention du Premier ministre François Bayrou, qui dévoilera les grandes orientations du budget 2026. Face à un contexte économique tendu et des enjeux budgétaires majeurs, cette ... Lire la suite

  • Le Premier ministre français François Bayrou assiste à un discours à l'Hôtel de Brienne à Paris, le 13 juillet 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Budget: Bayrou présente l'addition, les boucliers se lèvent déjà
    information fournie par AFP 15.07.2025 15:55 

    Le Premier ministre, François Bayrou, dévoile mardi les grandes orientations du budget 2026, un casse-tête financier et politique visant 40 milliards d'euros d'économies, en plus d'augmenter le budget des armées, et qui soulève déjà une levée de boucliers des oppositions. ... Lire la suite

  • Un présentoir de produits L'Oréal dans un magasin de cosmétiques parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal: le titre recule, Barclays juge la valorisation élevée
    information fournie par Cercle Finance 15.07.2025 15:53 

    (Zonebourse.com) - L'Oréal accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 mardi à la Bourse de Paris suite à l'abaissement de la recommandation de Barclays, qui juge le titre du groupe de cosmétiques français richement valorisé. L'action L'Oréal abandonne ... Lire la suite

  • Un drapeau des Etats-Unis à la Bourse de New York, le 13 juin 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street avance, portée par l'inflation américaine et Nvidia
    information fournie par AFP 15.07.2025 15:35 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, accueillant avec optimisme des données d'inflation américaine conformes aux attentes ainsi que l'annonce de la reprise des ventes en Chine d'un modèle de puces dédié à l'intelligence artificielle (IA) de Nvidia. Dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank