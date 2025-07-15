TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,874 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,945%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,52%
TAUX MOYEN PONDERE 1,94%
A COMPARER A 1,934%
EN DATE DU 07/07/25
DATE DE REGLEMENT 17/07/25
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,471 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,935%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,05%
TAUX MOYEN PONDERE 1,925%
A COMPARER A 1,903%
EN DATE DU 07/07/25
DATE DE REGLEMENT 9469
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,826 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,915%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,13%
TAUX MOYEN PONDERE 1,914%
A COMPARER A 1,892%
EN DATE DU 07/07/25
DATE DE REGLEMENT
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