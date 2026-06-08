Sophia Chikirou relaxée pour tentative d'escroquerie envers son ex-média, condamnée pour vol

La députée LFI Sophia Chikirou à l'Assemblée nationale, le 13 mai 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La députée LFI Sophia Chikirou a été relaxée lundi par le tribunal correctionnel de Paris pour des accusations de tentative d'escroquerie liée à un média qu'elle avait cofondé, mais condamnée pour vol dans ce vieux dossier qui a empoisonné sa campagne malheureuse aux dernières municipales.

C'est ce timing qu'elle estime purement politique que Mme Chikirou, absente lundi au tribunal, n'a cessé de dénoncer durant la campagne pour la mairie de Paris (elle a obtenu moins de 8% des suffrages au second tour) et pendant son procès en mai.

L'audience, à coup de lectures de SMS, d'échanges de noms d'oiseaux, de comptes rendus d'assemblées générales houleuses, avait été l'occasion d'un grand déballage des dissensions entre les responsables de cette webtélé, et des guerres intestines qui avaient mené à l'éviction de Sophia Chikirou au coeur de l'été 2018.

Le tribunal l'a relaxée des principales accusations liées à une tentative de virement (jamais abouti) de 67.146 euros des comptes du site d'actualité Le Média, qu'elle ne dirigeait plus au moment des faits.

Il a en revanche condamné Mme Chikirou à une peine de 8.000 euros d'amende dont 4.000 euros avec sursis, pour avoir subtilisé deux formules de chèque (jamais utilisées) dans les locaux du média à la même période.

Si le "vol est pour un élu un fait présentant une gravité certaine", le tribunal a tenu compte "de l'ancienneté" de l'affaire et du fait que "la société plaignante se soit désistée de sa plainte aux termes d'un protocole d'accord", a déclaré lundi le président Guillaume Daieff.

"Pourquoi avoir attendu ?"

Les faits remontent au 27 juillet 2018, date à laquelle l'accusation reproche à la députée de 46 ans d'avoir tenté de tromper la banque Crédit du Nord en cherchant à faire virer des fonds du Média, dont elle avait été fraichement évincée, vers sa société de conseil de l'époque, Mediascop.

Le procès avait tourné autour d'une question centrale: Mme Chikirou savait-elle qu'elle venait d'être démise de ses fonctions de présidente de la Société de production Le Média (SDPLM) au moment où elle effectue ces démarches en banque ?

L'intéressée a assuré lors du procès qu'elle n'avait appris sa mise à l'écart que par un SMS du psychanalyste Gérard Miller, cofondateur du Média, le 27 juillet en fin d'après-midi, soit après son premier rendez-vous à la banque.

"Force est de constater qu'il n'est établi par aucune pièce que le procès-verbal d'éviction lui aurait été envoyé avant le 27 juillet à 16h57", heure de réception de ce SMS, a écrit dans sa décision le tribunal.

Par ailleurs, "nier à tort la perte de ses droits de gérant – comme en l'espèce - peut certes engager la responsabilité civile de l'auteur des dénégations, mais ne caractérise pas une escroquerie au sens du code pénal", a-t-il ajouté en prononçant sa relaxe, à rebours des demandes du parquet.

Depuis 2018, l'affaire aux allures de contentieux commercial était largement retombée: à la barre, seule Mme Chikirou était présente mi-mai, un accord ayant été passé de longue date pour convenir de l'abandon des démarches.

La tenue d'un procès, malgré cet accord, a alimenté l'ire de l'élue: "Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi vous avez choisi le moment où j'étais candidate à la mairie de Paris pour ressortir cette affaire. (...) Vous avez clos ce dossier, cette enquête, il y a des années, cinq ans. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là ?", avait lancé lors de l'audience Sophia Chikirou à la procureure.