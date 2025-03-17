TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,394 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,342 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,350%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,53%
TAUX MOYEN PONDERE 2,348%
A COMPARER A 2,395%
EN DATE DU 10/03/25
DATE DE REGLEMENT 19/03/25
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 897 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,085 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,315%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,01%
TAUX MOYEN PONDERE 2,306%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8037
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,992 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,751 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,305%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,03%
TAUX MOYEN PONDERE 2,305%
A COMPARER A 2,326%
EN DATE DU 10/03/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,995 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,285%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,81%
TAUX MOYEN PONDERE 2,279%
A COMPARER A 2,287%
EN DATE DU 10/03/25
DATE DE REGLEMENT
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