TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,296 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,585 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,14%
TAUX MOYEN PONDERE 3,825%
A COMPARER A 3,814%
EN DATE DU 15/04/24
DATE DE REGLEMENT 24/04/24
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,670 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,715%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,91%
TAUX MOYEN PONDERE 3,71%
A COMPARER A 3,706%
EN DATE DU 15/04/24
DATE DE REGLEMENT 6601
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,996 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,800 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,90%
TAUX MOYEN PONDERE 3,474%
A COMPARER A 3,471%
EN DATE DU 15/04/24
DATE DE REGLEMENT
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