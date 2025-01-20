TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,094 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,460 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,30%
TAUX MOYEN PONDERE 2,633%
A COMPARER A 2,691%
EN DATE DU 13/01/25
DATE DE REGLEMENT 22/01/25
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,894 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,305 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,535%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,69%
TAUX MOYEN PONDERE 2,532%
A COMPARER A 2,593%
EN DATE DU 13/01/25
DATE DE REGLEMENT 7548
BTF 33 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 698 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,485 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,475%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,98%
TAUX MOYEN PONDERE 2,473%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,195 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,651 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,410%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,37%
TAUX MOYEN PONDERE 2,408%
A COMPARER A 2,489%
EN DATE DU 13/01/25
DATE DE REGLEMENT
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