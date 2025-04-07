TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,095 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,842 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,215%
% SERVI AU PRIX LIMITE 58,57%
TAUX MOYEN PONDERE 2,212%
A COMPARER A 2,259%
EN DATE DU 31/03/25
DATE DE REGLEMENT 09/04/25
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,936 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,105%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,75%
TAUX MOYEN PONDERE 2,092%
A COMPARER A 2,211%
EN DATE DU 31/03/25
DATE DE REGLEMENT 9027
BTF 34 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 699 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,965 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,070%
% SERVI AU PRIX LIMITE 90,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,066%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,420 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,005%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,22%
TAUX MOYEN PONDERE 1,996%
A COMPARER A 2,131%
EN DATE DU 31/03/25
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer