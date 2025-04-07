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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 07/04/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,095 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,842 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,215%

% SERVI AU PRIX LIMITE 58,57%

TAUX MOYEN PONDERE 2,212%

A COMPARER A 2,259%

EN DATE DU 31/03/25

DATE DE REGLEMENT 09/04/25

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,936 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,105%

% SERVI AU PRIX LIMITE 40,75%

TAUX MOYEN PONDERE 2,092%

A COMPARER A 2,211%

EN DATE DU 31/03/25

DATE DE REGLEMENT 9027

BTF 34 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 699 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,965 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,070%

% SERVI AU PRIX LIMITE 90,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,066%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,420 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,005%

% SERVI AU PRIX LIMITE 34,22%

TAUX MOYEN PONDERE 1,996%

A COMPARER A 2,131%

EN DATE DU 31/03/25

DATE DE REGLEMENT

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