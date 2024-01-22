TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,995 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,195 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,840%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,30%
TAUX MOYEN PONDERE 3,837%
A COMPARER A 3,829%
EN DATE DU 15/01/24
DATE DE REGLEMENT 24/01/24
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 495 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,560 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,746%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8829
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,294 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,292 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,760%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,77%
TAUX MOYEN PONDERE 3,755%
A COMPARER A 3,697%
EN DATE DU 15/01/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,196 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,410%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,87%
TAUX MOYEN PONDERE 3,406%
A COMPARER A 3,319%
EN DATE DU 15/01/24
DATE DE REGLEMENT
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