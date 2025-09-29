TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,520 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,005%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,62%
TAUX MOYEN PONDERE 2,002%
A COMPARER A 2,007%
EN DATE DU 22/09/25
DATE DE REGLEMENT 01/10/25
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,190 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,985%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,33%
TAUX MOYEN PONDERE 1,979%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 5681
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,795 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,045%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,10%
TAUX MOYEN PONDERE 2,042%
A COMPARER A 2,027%
EN DATE DU 22/09/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,400 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,500 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,065%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,08%
TAUX MOYEN PONDERE 2,058%
A COMPARER A 2,048%
EN DATE DU 22/09/25
DATE DE REGLEMENT
