TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,554 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,950%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,36%
TAUX MOYEN PONDERE 1,948%
A COMPARER A 1,962%
EN DATE DU 10/06/25
DATE DE REGLEMENT 18/06/25
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,996 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,557 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,960%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,38%
TAUX MOYEN PONDERE 1,953%
A COMPARER A 1,963%
EN DATE DU 10/06/25
DATE DE REGLEMENT 10001
BTF 32 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 483 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,694 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,930%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,93%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,343 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,945%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,04%
TAUX MOYEN PONDERE 1,94%
A COMPARER A 1,943%
EN DATE DU 10/06/25
DATE DE REGLEMENT
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