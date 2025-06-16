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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 16/06/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 12,554 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,950%

% SERVI AU PRIX LIMITE 79,36%

TAUX MOYEN PONDERE 1,948%

A COMPARER A 1,962%

EN DATE DU 10/06/25

DATE DE REGLEMENT 18/06/25

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,996 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,557 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,960%

% SERVI AU PRIX LIMITE 78,38%

TAUX MOYEN PONDERE 1,953%

A COMPARER A 1,963%

EN DATE DU 10/06/25

DATE DE REGLEMENT 10001

BTF 32 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 483 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,694 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,930%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,93%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,343 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,945%

% SERVI AU PRIX LIMITE 35,04%

TAUX MOYEN PONDERE 1,94%

A COMPARER A 1,943%

EN DATE DU 10/06/25

DATE DE REGLEMENT

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