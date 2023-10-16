TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters16/10/2023 à 14:54
Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 3 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,542 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,760%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,753%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 18/10/23
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,998 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,680 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,93%
TAUX MOYEN PONDERE 3,788%
A COMPARER A 3,761%
EN DATE DU 09/10/23
DATE DE REGLEMENT 7595
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,976 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,820%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,31%
TAUX MOYEN PONDERE 3,816%
A COMPARER A 3,825%
EN DATE DU 09/10/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,240 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,780%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,89%
TAUX MOYEN PONDERE 3,776%
A COMPARER A 3,755%
EN DATE DU 09/10/23
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer