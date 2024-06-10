TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,575 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,685%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,11%
TAUX MOYEN PONDERE 3,681%
A COMPARER A 3,686%
EN DATE DU 03/06/24
DATE DE REGLEMENT 12/06/24
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,805 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,04%
TAUX MOYEN PONDERE 3,647%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10217
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,515 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,59%
TAUX MOYEN PONDERE 3,624%
A COMPARER A 3,606%
EN DATE DU 03/06/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,600 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,520%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,96%
TAUX MOYEN PONDERE 3,517%
A COMPARER A 3,487%
EN DATE DU 03/06/24
DATE DE REGLEMENT
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