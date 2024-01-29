TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,785 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,35%
TAUX MOYEN PONDERE 3,822%
A COMPARER A 3,837%
EN DATE DU 22/01/24
DATE DE REGLEMENT 31/01/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,125 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,775%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,82%
TAUX MOYEN PONDERE 3,771%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 5557
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,340 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,690%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,93%
TAUX MOYEN PONDERE 3,687%
A COMPARER A 3,755%
EN DATE DU 22/01/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,360 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,240%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,05%
TAUX MOYEN PONDERE 3,239%
A COMPARER A 3,406%
EN DATE DU 22/01/24
DATE DE REGLEMENT
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