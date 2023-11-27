TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 5 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,275 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,16%
TAUX MOYEN PONDERE 3,642%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 29/11/23
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,996 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,585 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,65%
TAUX MOYEN PONDERE 3,785%
A COMPARER A 3,791%
EN DATE DU 20/11/23
DATE DE REGLEMENT 13270
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,355 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,780%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,94%
TAUX MOYEN PONDERE 3,776%
A COMPARER A 3,788%
EN DATE DU 20/11/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,615 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,21%
TAUX MOYEN PONDERE 3,659%
A COMPARER A 3,650%
EN DATE DU 20/11/23
DATE DE REGLEMENT
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