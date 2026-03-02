TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,598 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,206 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,040%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,03%
TAUX MOYEN PONDERE 2,03%
A COMPARER A 2,008%
EN DATE DU 23/02/26
DATE DE REGLEMENT 04/03/26
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,064 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,824 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,075%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,065%
A COMPARER A 2,034%
EN DATE DU 23/02/26
DATE DE REGLEMENT 6897
BTF 43 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,760 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,085%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,89%
TAUX MOYEN PONDERE 2,085%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,657 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,105%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,24%
TAUX MOYEN PONDERE 2,097%
A COMPARER A 2,055%
EN DATE DU 23/02/26
DATE DE REGLEMENT
