TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,598 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,206 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,040%

% SERVI AU PRIX LIMITE 49,03%

TAUX MOYEN PONDERE 2,03%

A COMPARER A 2,008%

EN DATE DU 23/02/26

DATE DE REGLEMENT 04/03/26

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,064 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,824 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,075%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,065%

A COMPARER A 2,034%

EN DATE DU 23/02/26

DATE DE REGLEMENT 6897

BTF 43 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,760 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,085%

% SERVI AU PRIX LIMITE 88,89%

TAUX MOYEN PONDERE 2,085%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,657 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,105%

% SERVI AU PRIX LIMITE 42,24%

TAUX MOYEN PONDERE 2,097%

A COMPARER A 2,055%

EN DATE DU 23/02/26

DATE DE REGLEMENT

