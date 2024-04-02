TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,496 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,510 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,820%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,89%
TAUX MOYEN PONDERE 3,815%
A COMPARER A 3,844%
EN DATE DU 25/03/24
DATE DE REGLEMENT 04/04/24
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,730 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,720%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,17%
TAUX MOYEN PONDERE 3,709%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7028
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,070 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,725%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,99%
TAUX MOYEN PONDERE 3,722%
A COMPARER A 3,738%
EN DATE DU 25/03/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,150 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,415%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,11%
TAUX MOYEN PONDERE 3,413%
A COMPARER A 3,436%
EN DATE DU 25/03/24
DATE DE REGLEMENT
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