TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,797 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,210 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,790%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,93%
TAUX MOYEN PONDERE 3,788%
A COMPARER A 3,788%
EN DATE DU 16/10/23
DATE DE REGLEMENT 25/10/23
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,605 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,825%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,82%
TAUX MOYEN PONDERE 3,823%
A COMPARER A 3,816%
EN DATE DU 16/10/23
DATE DE REGLEMENT 5438
BTF 33 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 597 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,375 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,19%
TAUX MOYEN PONDERE 3,79%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,715 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,775%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,79%
TAUX MOYEN PONDERE 3,77%
A COMPARER A 3,776%
EN DATE DU 16/10/23
DATE DE REGLEMENT
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer