TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,294 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,701 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,63%
TAUX MOYEN PONDERE 1,999%
A COMPARER A 2,002%
EN DATE DU 29/09/25
DATE DE REGLEMENT 08/10/25
BTF 16 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,288 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,980%
% SERVI AU PRIX LIMITE 67,41%
TAUX MOYEN PONDERE 1,973%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8913
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,304 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,040%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,59%
TAUX MOYEN PONDERE 2,034%
A COMPARER A 2,042%
EN DATE DU 29/09/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,300 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,372 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,30%
TAUX MOYEN PONDERE 2,051%
A COMPARER A 2,058%
EN DATE DU 29/09/25
DATE DE REGLEMENT
