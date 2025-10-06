 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,294 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,701 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 81,63%

TAUX MOYEN PONDERE 1,999%

A COMPARER A 2,002%

EN DATE DU 29/09/25

DATE DE REGLEMENT 08/10/25

BTF 16 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,288 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,980%

% SERVI AU PRIX LIMITE 67,41%

TAUX MOYEN PONDERE 1,973%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8913

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,197 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,304 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,040%

% SERVI AU PRIX LIMITE 12,59%

TAUX MOYEN PONDERE 2,034%

A COMPARER A 2,042%

EN DATE DU 29/09/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,300 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,372 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,060%

% SERVI AU PRIX LIMITE 16,30%

TAUX MOYEN PONDERE 2,051%

A COMPARER A 2,058%

EN DATE DU 29/09/25

DATE DE REGLEMENT

