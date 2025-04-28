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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 28/04/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 7 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 696 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,341 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,130%

% SERVI AU PRIX LIMITE 39,36%

TAUX MOYEN PONDERE 2,128%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 30/04/25

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,395 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,356 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,080%

% SERVI AU PRIX LIMITE 24,21%

TAUX MOYEN PONDERE 2,076%

A COMPARER A 2,121%

EN DATE DU 22/04/25

DATE DE REGLEMENT 7223

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,595 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,661 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,020%

% SERVI AU PRIX LIMITE 5,45%

TAUX MOYEN PONDERE 2,015%

A COMPARER A 2,027%

EN DATE DU 22/04/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,441 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,910%

% SERVI AU PRIX LIMITE 11,23%

TAUX MOYEN PONDERE 1,905%

A COMPARER A 1,893%

EN DATE DU 22/04/25

DATE DE REGLEMENT

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