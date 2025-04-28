TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 7 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 696 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,341 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,130%
% SERVI AU PRIX LIMITE 39,36%
TAUX MOYEN PONDERE 2,128%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 30/04/25
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,395 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,356 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,080%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,21%
TAUX MOYEN PONDERE 2,076%
A COMPARER A 2,121%
EN DATE DU 22/04/25
DATE DE REGLEMENT 7223
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,595 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,661 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,020%
% SERVI AU PRIX LIMITE 5,45%
TAUX MOYEN PONDERE 2,015%
A COMPARER A 2,027%
EN DATE DU 22/04/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,441 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,910%
% SERVI AU PRIX LIMITE 11,23%
TAUX MOYEN PONDERE 1,905%
A COMPARER A 1,893%
EN DATE DU 22/04/25
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer