 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,181 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,110%

% SERVI AU PRIX LIMITE 82,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,097%

A COMPARER A 2,030%

EN DATE DU 02/03/26

DATE DE REGLEMENT 11/03/26

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,727 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,235%

% SERVI AU PRIX LIMITE 33,20%

TAUX MOYEN PONDERE 2,217%

A COMPARER A 2,065%

EN DATE DU 02/03/26

DATE DE REGLEMENT 7651

BTF 38 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 343 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,793 MD EUROS

PRIX LIMITE 2,275%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,27%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,894 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,317 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,345%

% SERVI AU PRIX LIMITE 82,62%

TAUX MOYEN PONDERE 2,339%

A COMPARER A 2,097%

EN DATE DU 02/03/26

DATE DE REGLEMENT

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron (G) est accueilli par son homologue chypriote Nikos Christodoulides (D) à son arrivée à Paphos, à Chypre, le 9 mars 2026 ( POOL / Gonzalo Fuentes )
    A Chypre, Macron promet une future mission "défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:31 

    Emmanuel Macron a affirmé lundi à Chypre préparer une future mission internationale "purement défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz, et permettre la circulation de pétrole et de gaz, dans le cadre d'un important déploiement militaire français autour du conflit ... Lire la suite

  • La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    information fournie par SG Bourse 09.03.2026 15:29 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo, ... Lire la suite

  • Le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, lors de la conférence de presse d'ouverture des volets Finance et Numérique de la présidence française du G7, le 3 février 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Réunion du G7 Finances, recours aux réserves stratégiques de pétrole envisagé
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:26 

    Les ministres des Finances du G7 se sont réunis lundi sous présidence française et pourraient décider d'un recours aux réserves stratégiques de pétrole pour tenter d'atténuer la flambée des prix du brut, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. En route pour Chypre ... Lire la suite

  • Un nuage de fumée noire au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 9 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:20 

    Voici les derniers événements lundi, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Interception d'un missile vers la Turquie L'Otan a intercepté un missile se dirigeant vers la Turquie, après une opération similaire la semaine dernière, a confirmé lundi la porte-parole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank