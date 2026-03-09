TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,181 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,110%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,097%
A COMPARER A 2,030%
EN DATE DU 02/03/26
DATE DE REGLEMENT 11/03/26
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,727 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,235%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,20%
TAUX MOYEN PONDERE 2,217%
A COMPARER A 2,065%
EN DATE DU 02/03/26
DATE DE REGLEMENT 7651
BTF 38 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 343 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,793 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,275%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,27%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,894 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,317 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,345%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,62%
TAUX MOYEN PONDERE 2,339%
A COMPARER A 2,097%
EN DATE DU 02/03/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer