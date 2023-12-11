TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,097 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,123 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,785%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,98%
TAUX MOYEN PONDERE 3,778%
A COMPARER A 3,766%
EN DATE DU 04/12/23
DATE DE REGLEMENT 13/12/23
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 985 MLNs EUROS
PRIX LIMITE 3,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 87,20%
TAUX MOYEN PONDERE 3,732%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7508
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,725 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,745%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,91%
TAUX MOYEN PONDERE 3,739%
A COMPARER A 3,739%
EN DATE DU 04/12/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,375 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,935 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,430%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,423%
A COMPARER A 3,393%
EN DATE DU 04/12/23
DATE DE REGLEMENT
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