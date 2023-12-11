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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters11/12/2023 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,097 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,123 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,785%

% SERVI AU PRIX LIMITE 91,98%

TAUX MOYEN PONDERE 3,778%

A COMPARER A 3,766%

EN DATE DU 04/12/23

DATE DE REGLEMENT 13/12/23

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 985 MLNs EUROS

PRIX LIMITE 3,750%

% SERVI AU PRIX LIMITE 87,20%

TAUX MOYEN PONDERE 3,732%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 7508

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,725 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,745%

% SERVI AU PRIX LIMITE 52,91%

TAUX MOYEN PONDERE 3,739%

A COMPARER A 3,739%

EN DATE DU 04/12/23

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,375 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,935 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,430%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,423%

A COMPARER A 3,393%

EN DATE DU 04/12/23

DATE DE REGLEMENT

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