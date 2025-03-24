TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,394 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,767 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,335%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,57%
TAUX MOYEN PONDERE 2,328%
A COMPARER A 2,348%
EN DATE DU 17/03/25
DATE DE REGLEMENT 26/03/25
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 798 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,845 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,310%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,77%
TAUX MOYEN PONDERE 2,30%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7935
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,194 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,972 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,290%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,21%
TAUX MOYEN PONDERE 2,282%
A COMPARER A 2,305%
EN DATE DU 17/03/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,571 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,230%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,226%
A COMPARER A 2,279%
EN DATE DU 17/03/25
DATE DE REGLEMENT
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