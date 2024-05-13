TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,420 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,785%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,54%
TAUX MOYEN PONDERE 3,781%
A COMPARER A 3,803%
EN DATE DU 06/05/24
DATE DE REGLEMENT 15/05/24
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,760 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 94,33%
TAUX MOYEN PONDERE 3,67%
A COMPARER A 3,666%
EN DATE DU 06/05/24
DATE DE REGLEMENT 7658
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,150 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,485%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,30%
TAUX MOYEN PONDERE 3,481%
A COMPARER A 3,460%
EN DATE DU 06/05/24
DATE DE REGLEMENT
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