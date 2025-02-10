TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,795 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,800 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,06%
TAUX MOYEN PONDERE 2,475%
A COMPARER A 2,496%
EN DATE DU 03/02/25
DATE DE REGLEMENT 12/02/25
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,463 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,455%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,48%
TAUX MOYEN PONDERE 2,45%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8292
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,375 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,360%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,07%
TAUX MOYEN PONDERE 2,358%
A COMPARER A 2,395%
EN DATE DU 03/02/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,425 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,230%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,70%
TAUX MOYEN PONDERE 2,224%
A COMPARER A 2,218%
EN DATE DU 03/02/25
DATE DE REGLEMENT
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