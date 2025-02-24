TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,195 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,796 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,425%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,15%
TAUX MOYEN PONDERE 2,423%
A COMPARER A 2,452%
EN DATE DU 17/02/25
DATE DE REGLEMENT 26/02/25
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,080 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,320 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,340%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,339%
A COMPARER A 2,369%
EN DATE DU 17/02/25
DATE DE REGLEMENT 8363
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,317 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,320%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,90%
TAUX MOYEN PONDERE 2,316%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,095 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,245%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,86%
TAUX MOYEN PONDERE 2,241%
A COMPARER A 2,276%
EN DATE DU 17/02/25
DATE DE REGLEMENT
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