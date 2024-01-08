TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,798 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,360 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,855%
% SERVI AU PRIX LIMITE 41,21%
TAUX MOYEN PONDERE 3,844%
A COMPARER A 3,757%
EN DATE DU 02/01/24
DATE DE REGLEMENT 10/01/24
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,597 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,785 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,770%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,13%
TAUX MOYEN PONDERE 3,766%
A COMPARER A 3,663%
EN DATE DU 02/01/24
DATE DE REGLEMENT 7392
BTF 38 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,625 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,520%
% SERVI AU PRIX LIMITE 45,05%
TAUX MOYEN PONDERE 3,511%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,599 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,905 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,350%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,96%
TAUX MOYEN PONDERE 3,341%
A COMPARER A 3,215%
EN DATE DU 02/01/24
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer