TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,710 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,955%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,48%
TAUX MOYEN PONDERE 1,952%
A COMPARER A 1,957%
EN DATE DU 04/08/25
DATE DE REGLEMENT 13/08/25
BTF 18 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,910 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,950%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,15%
TAUX MOYEN PONDERE 1,949%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8094
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,967 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,975%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,14%
TAUX MOYEN PONDERE 1,971%
A COMPARER A 1,961%
EN DATE DU 04/08/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,655 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,980%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,11%
TAUX MOYEN PONDERE 1,973%
A COMPARER A 1,952%
EN DATE DU 04/08/25
DATE DE REGLEMENT
