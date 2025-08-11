 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
11/08/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,710 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,955%

% SERVI AU PRIX LIMITE 75,48%

TAUX MOYEN PONDERE 1,952%

A COMPARER A 1,957%

EN DATE DU 04/08/25

DATE DE REGLEMENT 13/08/25

BTF 18 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,910 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,950%

% SERVI AU PRIX LIMITE 32,15%

TAUX MOYEN PONDERE 1,949%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8094

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,967 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,975%

% SERVI AU PRIX LIMITE 22,14%

TAUX MOYEN PONDERE 1,971%

A COMPARER A 1,961%

EN DATE DU 04/08/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,655 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,980%

% SERVI AU PRIX LIMITE 40,11%

TAUX MOYEN PONDERE 1,973%

A COMPARER A 1,952%

EN DATE DU 04/08/25

DATE DE REGLEMENT

