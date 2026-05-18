TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,586 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,255%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,68%
TAUX MOYEN PONDERE 2,25%
A COMPARER A 2,234%
EN DATE DU 11/05/26
DATE DE REGLEMENT 20/05/26
BTF 18 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,401 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,310%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,64%
TAUX MOYEN PONDERE 2,304%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 12246
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,199 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,916 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,415%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,31%
TAUX MOYEN PONDERE 2,412%
A COMPARER A 2,421%
EN DATE DU 11/05/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,246 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,15%
TAUX MOYEN PONDERE 2,642%
A COMPARER A 2,613%
EN DATE DU 11/05/26
DATE DE REGLEMENT
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