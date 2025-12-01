TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,550 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,080%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,069%
A COMPARER A 2,041%
EN DATE DU 24/11/25
DATE DE REGLEMENT 03/12/25
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,770 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,410 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,100%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,091%
A COMPARER A 2,053%
EN DATE DU 24/11/25
DATE DE REGLEMENT 7858
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,175 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,110%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,14%
TAUX MOYEN PONDERE 2,101%
A COMPARER A 2,078%
EN DATE DU 24/11/25
DATE DE REGLEMENT
