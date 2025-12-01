 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,400 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,550 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,080%

% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,069%

A COMPARER A 2,041%

EN DATE DU 24/11/25

DATE DE REGLEMENT 03/12/25

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,770 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,410 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,100%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,091%

A COMPARER A 2,053%

EN DATE DU 24/11/25

DATE DE REGLEMENT 7858

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,175 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,110%

% SERVI AU PRIX LIMITE 36,14%

TAUX MOYEN PONDERE 2,101%

A COMPARER A 2,078%

EN DATE DU 24/11/25

DATE DE REGLEMENT

