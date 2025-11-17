TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,199 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,261 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,57%
TAUX MOYEN PONDERE 2,027%
A COMPARER A 2,030%
EN DATE DU 10/11/25
DATE DE REGLEMENT 19/11/25
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,045 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,37%
TAUX MOYEN PONDERE 2,041%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8081
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,405 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,070%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,44%
TAUX MOYEN PONDERE 2,066%
A COMPARER A 2,044%
EN DATE DU 10/11/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,945 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,090%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,85%
TAUX MOYEN PONDERE 2,084%
A COMPARER A 2,065%
EN DATE DU 10/11/25
DATE DE REGLEMENT
