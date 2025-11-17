 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:57

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,199 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,261 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,030%

% SERVI AU PRIX LIMITE 66,57%

TAUX MOYEN PONDERE 2,027%

A COMPARER A 2,030%

EN DATE DU 10/11/25

DATE DE REGLEMENT 19/11/25

BTF 24 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,045 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,050%

% SERVI AU PRIX LIMITE 20,37%

TAUX MOYEN PONDERE 2,041%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8081

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,405 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,070%

% SERVI AU PRIX LIMITE 68,44%

TAUX MOYEN PONDERE 2,066%

A COMPARER A 2,044%

EN DATE DU 10/11/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,945 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,090%

% SERVI AU PRIX LIMITE 30,85%

TAUX MOYEN PONDERE 2,084%

A COMPARER A 2,065%

EN DATE DU 10/11/25

DATE DE REGLEMENT

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

