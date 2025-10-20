TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,362 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,017 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,990%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,987%
A COMPARER A 1,990%
EN DATE DU 13/10/25
DATE DE REGLEMENT 22/10/25
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,816 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,59%
TAUX MOYEN PONDERE 2,015%
A COMPARER A 2,009%
EN DATE DU 13/10/25
DATE DE REGLEMENT 7654
BTF 42 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,695 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 11,11%
TAUX MOYEN PONDERE 1,996%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,570 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,74%
TAUX MOYEN PONDERE 2,02%
A COMPARER A 2,019%
EN DATE DU 13/10/25
DATE DE REGLEMENT
