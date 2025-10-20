 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 14:55

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,362 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,017 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,990%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,987%

A COMPARER A 1,990%

EN DATE DU 13/10/25

DATE DE REGLEMENT 22/10/25

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,816 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,025%

% SERVI AU PRIX LIMITE 37,59%

TAUX MOYEN PONDERE 2,015%

A COMPARER A 2,009%

EN DATE DU 13/10/25

DATE DE REGLEMENT 7654

BTF 42 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,695 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 11,11%

TAUX MOYEN PONDERE 1,996%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,570 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,025%

% SERVI AU PRIX LIMITE 78,74%

TAUX MOYEN PONDERE 2,02%

A COMPARER A 2,019%

EN DATE DU 13/10/25

DATE DE REGLEMENT

