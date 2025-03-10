TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,198 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,771 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 25,96%
TAUX MOYEN PONDERE 2,395%
A COMPARER A 2,396%
EN DATE DU 03/03/25
DATE DE REGLEMENT 12/03/25
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 997 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,983 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,370%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,69%
TAUX MOYEN PONDERE 2,363%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8386
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,894 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,506 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,330%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,99%
TAUX MOYEN PONDERE 2,326%
A COMPARER A 2,339%
EN DATE DU 03/03/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,895 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,246 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,290%
% SERVI AU PRIX LIMITE 63,31%
TAUX MOYEN PONDERE 2,287%
A COMPARER A 2,239%
EN DATE DU 03/03/25
DATE DE REGLEMENT
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