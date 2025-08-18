TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 7 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,934 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,930%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,73%
TAUX MOYEN PONDERE 1,93%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/08/25
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,005 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,970%
% SERVI AU PRIX LIMITE 14,77%
TAUX MOYEN PONDERE 1,963%
A COMPARER A 1,952%
EN DATE DU 11/08/25
DATE DE REGLEMENT 6309
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,925 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,980%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,96%
TAUX MOYEN PONDERE 1,973%
A COMPARER A 1,971%
EN DATE DU 11/08/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,115 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,985%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,33%
TAUX MOYEN PONDERE 1,98%
A COMPARER A 1,973%
EN DATE DU 11/08/25
DATE DE REGLEMENT
