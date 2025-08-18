 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 7 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,934 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,930%

% SERVI AU PRIX LIMITE 72,73%

TAUX MOYEN PONDERE 1,93%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 20/08/25

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,005 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,970%

% SERVI AU PRIX LIMITE 14,77%

TAUX MOYEN PONDERE 1,963%

A COMPARER A 1,952%

EN DATE DU 11/08/25

DATE DE REGLEMENT 6309

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,925 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,980%

% SERVI AU PRIX LIMITE 12,96%

TAUX MOYEN PONDERE 1,973%

A COMPARER A 1,971%

EN DATE DU 11/08/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,115 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,985%

% SERVI AU PRIX LIMITE 68,33%

TAUX MOYEN PONDERE 1,98%

A COMPARER A 1,973%

EN DATE DU 11/08/25

DATE DE REGLEMENT

