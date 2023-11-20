TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,798 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,367 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,12%
TAUX MOYEN PONDERE 3,791%
A COMPARER A 3,796%
EN DATE DU 13/11/23
DATE DE REGLEMENT 22/11/23
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,187 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,18%
TAUX MOYEN PONDERE 3,788%
A COMPARER A 3,796%
EN DATE DU 13/11/23
DATE DE REGLEMENT 5166
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,894 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,109 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,88%
TAUX MOYEN PONDERE 3,65%
A COMPARER A 3,674%
EN DATE DU 13/11/23
DATE DE REGLEMENT
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