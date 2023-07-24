TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters24/07/2023 à 14:54
PARIS, 24 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,298 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,330 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,613%
A COMPARER A 3,584%
EN DATE DU 17/07/23
DATE DE REGLEMENT 26/07/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,215 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 89,70%
TAUX MOYEN PONDERE 3,644%
A COMPARER A 3,671%
EN DATE DU 17/07/23
DATE DE REGLEMENT 5992
BTF 34 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 398 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,400 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,86%
TAUX MOYEN PONDERE 3,616%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,670 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,670%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,659%
A COMPARER A 3,759%
EN DATE DU 17/07/23
DATE DE REGLEMENT
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