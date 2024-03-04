TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,398 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,530 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,865%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,86%
A COMPARER A 3,845%
EN DATE DU 26/02/24
DATE DE REGLEMENT 06/03/24
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,465 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,780%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,772%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7760
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,525 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,96%
TAUX MOYEN PONDERE 3,792%
A COMPARER A 3,768%
EN DATE DU 26/02/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,635 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,99%
TAUX MOYEN PONDERE 3,507%
A COMPARER A 3,471%
EN DATE DU 26/02/24
DATE DE REGLEMENT
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