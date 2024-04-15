TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,697 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,555 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,820%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,44%
TAUX MOYEN PONDERE 3,814%
A COMPARER A 3,827%
EN DATE DU 08/04/24
DATE DE REGLEMENT 17/04/24
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,275 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,730%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,93%
TAUX MOYEN PONDERE 3,728%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 9076
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,693 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,735 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,710%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,72%
TAUX MOYEN PONDERE 3,706%
A COMPARER A 3,697%
EN DATE DU 08/04/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,595 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,850 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,475%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,82%
TAUX MOYEN PONDERE 3,471%
A COMPARER A 3,461%
EN DATE DU 08/04/24
DATE DE REGLEMENT
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