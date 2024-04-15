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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters15/04/2024 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,697 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,555 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,820%

% SERVI AU PRIX LIMITE 85,44%

TAUX MOYEN PONDERE 3,814%

A COMPARER A 3,827%

EN DATE DU 08/04/24

DATE DE REGLEMENT 17/04/24

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,275 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,730%

% SERVI AU PRIX LIMITE 53,93%

TAUX MOYEN PONDERE 3,728%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 9076

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,693 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,735 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,710%

% SERVI AU PRIX LIMITE 50,72%

TAUX MOYEN PONDERE 3,706%

A COMPARER A 3,697%

EN DATE DU 08/04/24

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,595 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,850 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,475%

% SERVI AU PRIX LIMITE 72,82%

TAUX MOYEN PONDERE 3,471%

A COMPARER A 3,461%

EN DATE DU 08/04/24

DATE DE REGLEMENT

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