TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/29
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 3,901 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,506 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,43%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,86%
A COMPARER A 2,40%
EN DATE DU 19/02/26
DATE DE REGLEMENT 23/03/26
OAT
MATURITE 25/05/30
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 2,499 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,919 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,33%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,92%
A COMPARER A 2,48%
EN DATE DU 16/10/25
DATE DE REGLEMENT 23/03/26
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 4,201 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,873 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,38%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,04%
A COMPARER A 2,63%
EN DATE DU 19/02/26
DATE DE REGLEMENT 23/03/26
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,507 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,50%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,42%
A COMPARER A 3,19%
EN DATE DU 20/11/25
DATE DE REGLEMENT 23/03/26
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