TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 3,953 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,848 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,39%
% SERVI AU PRIX LIMITE 90,59%
TAUX MOYEN PONDERE 2,27%
A COMPARER A 2,28%
EN DATE DU 19/06/25
DATE DE REGLEMENT 21/07/25
OAT
MATURITE 25/05/30
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 2,833 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,885 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,63%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,58%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/07/25
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 5,213 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,169 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,78%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,74%
A COMPARER A 2,69%
EN DATE DU 19/06/25
DATE DE REGLEMENT 21/07/25
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