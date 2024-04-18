TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/02/27
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,637 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,765 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,29%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,85%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/04/24
OAT
MATURITE 24/09/27
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 3,238 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,875 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,83%
A COMPARER A 2,71%
EN DATE DU 21/03/24
DATE DE REGLEMENT 22/04/24
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 5,171 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,747 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,79%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/04/24
OAT
MATURITE 25/05/32
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 1,371 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,031 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 79,76%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,83%
A COMPARER A 259,00%
EN DATE DU 07/12/23
DATE DE REGLEMENT 22/04/24
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