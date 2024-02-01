TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 7,454 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,457 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 106,79%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,67%
TAUX MOYEN PONDERE 2,70%
A COMPARER A 2,59%
EN DATE DU 04/01/24
DATE DE REGLEMENT 05/02/24
OAT
MATURITE 25/05/40
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,296 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,558 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 67,37%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,07%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 05/02/24
OAT
MATURITE 25/05/43
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 1,812 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,847 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,49%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,16%
A COMPARER A 3,96%
EN DATE DU 05/10/23
DATE DE REGLEMENT 05/02/24
OAT
MATURITE 25/05/54
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 1,426 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,128 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,74%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,27%
A COMPARER A 3,13%
EN DATE DU 04/01/24
DATE DE REGLEMENT 05/02/24
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