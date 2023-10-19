TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/26
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 4,295 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,881 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,32%
A COMPARER A 3,27%
EN DATE DU 21/09/23
DATE DE REGLEMENT 23/10/23
OAT
MATURITE 25/10/27
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 2,310 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,702 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,15%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,25%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/10/23
OAT
MATURITE 25/02/29
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 2,984 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,730 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,34%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,30%
A COMPARER A 3,14%
EN DATE DU 21/09/23
DATE DE REGLEMENT 23/10/23
OAT
MATURITE 25/05/30
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 1,660 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,528 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,29%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,30%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/10/23
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