TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/26
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 3,145 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,037 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,68%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,98%
A COMPARER A 3,32%
EN DATE DU 19/10/23
DATE DE REGLEMENT 20/11/23
OAT
MATURITE 25/02/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 2,433 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,030 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 91,51%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,89%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/11/23
OAT
MATURITE 25/02/29
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,498 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,229 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,16%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,92%
A COMPARER A 3,30%
EN DATE DU 19/10/23
DATE DE REGLEMENT 20/11/23
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