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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters21/03/2024 à 10:55

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/27

COUPON 2,50%

VOLUME ADJUGE 5,237 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,544 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,29%

% SERVI AU PRIX LIMITE 79,58%

TAUX MOYEN PONDERE 2,71%

A COMPARER A 2,67%

EN DATE DU 15/02/24

DATE DE REGLEMENT 25/03/24

OAT

MATURITE 25/02/29

COUPON 2,75%

VOLUME ADJUGE 4,642 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 9,893 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,48%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,64%

A COMPARER A 2,62%

EN DATE DU 15/02/24

DATE DE REGLEMENT 25/03/24

OAT

MATURITE 25/05/31

COUPON 1,50%

VOLUME ADJUGE 2,619 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,032 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 92,60%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,65%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 25/03/24

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