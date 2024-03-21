TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/27
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 5,237 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,544 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,29%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,58%
TAUX MOYEN PONDERE 2,71%
A COMPARER A 2,67%
EN DATE DU 15/02/24
DATE DE REGLEMENT 25/03/24
OAT
MATURITE 25/02/29
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 4,642 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,893 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,64%
A COMPARER A 2,62%
EN DATE DU 15/02/24
DATE DE REGLEMENT 25/03/24
OAT
MATURITE 25/05/31
COUPON 1,50%
VOLUME ADJUGE 2,619 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,032 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,65%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/03/24
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