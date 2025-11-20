 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 003,38
+0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 10:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/28

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 3,911 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,294 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,15%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,34%

A COMPARER A 2,22%

EN DATE DU 16/10/25

DATE DE REGLEMENT 24/11/25

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 3,027 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 8,037 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,68%

% SERVI AU PRIX LIMITE 66,79%

TAUX MOYEN PONDERE 2,76%

A COMPARER A 2,63%

EN DATE DU 16/10/25

DATE DE REGLEMENT 24/11/25

OAT

MATURITE 25/05/31

COUPON 1,50%

VOLUME ADJUGE 2,497 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,946 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,52%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,78%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 24/11/25

OAT

MATURITE 25/11/33

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 2,565 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,017 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 102,13%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,19%

A COMPARER A 3,22%

EN DATE DU 18/09/25

DATE DE REGLEMENT 24/11/25

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank