TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 3,911 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,294 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,15%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,34%
A COMPARER A 2,22%
EN DATE DU 16/10/25
DATE DE REGLEMENT 24/11/25
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 3,027 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,037 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,68%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,79%
TAUX MOYEN PONDERE 2,76%
A COMPARER A 2,63%
EN DATE DU 16/10/25
DATE DE REGLEMENT 24/11/25
OAT
MATURITE 25/05/31
COUPON 1,50%
VOLUME ADJUGE 2,497 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,946 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,52%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,78%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/11/25
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 2,565 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,017 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,13%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,19%
A COMPARER A 3,22%
EN DATE DU 18/09/25
DATE DE REGLEMENT 24/11/25
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer