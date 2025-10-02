TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/35
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 5,490 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 13,906 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,86%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,51%
A COMPARER A 3,57%
EN DATE DU 04/09/25
DATE DE REGLEMENT 06/10/25
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,395 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,058 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 79,71%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,57%
A COMPARER A 3,41%
EN DATE DU 07/08/25
DATE DE REGLEMENT 06/10/25
OAT
MATURITE 25/06/44
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,322 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,615 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 54,21%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,03%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 06/10/25
OAT
MATURITE 25/04/60
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 1,293 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,862 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,05%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,39%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 06/10/25
