TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/27
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 4,703 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,512 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,51%
TAUX MOYEN PONDERE 2,67%
A COMPARER A 2,56%
EN DATE DU 18/01/24
DATE DE REGLEMENT 19/02/24
OAT
MATURITE 25/02/29
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 4,995 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,650 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,62%
A COMPARER A 2,55%
EN DATE DU 18/01/24
DATE DE REGLEMENT 19/02/24
OAT
MATURITE 25/11/31
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,294 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,541 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,58%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,65%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/02/24
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