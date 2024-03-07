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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters07/03/2024 à 10:59

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/33

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 4,681 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 13,463 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 105,94%

% SERVI AU PRIX LIMITE 75,20%

TAUX MOYEN PONDERE 2,79%

A COMPARER A 2,70%

EN DATE DU 01/02/24

DATE DE REGLEMENT 11/03/24

OAT

MATURITE 25/05/34

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,851 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,960 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 86,28%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,81%

A COMPARER A 2,75%

EN DATE DU 07/12/23

DATE DE REGLEMENT 11/03/24

OAT

MATURITE 25/05/38

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 4,623 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,868 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 79,70%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,02%

A COMPARER A 2,88%

EN DATE DU 04/01/24

DATE DE REGLEMENT 11/03/24

OAT

MATURITE 25/05/45

COUPON 3,25%

VOLUME ADJUGE 842 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 3,939 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 101,49%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,15%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/03/24

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