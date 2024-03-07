TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 4,681 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 13,463 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 105,94%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,20%
TAUX MOYEN PONDERE 2,79%
A COMPARER A 2,70%
EN DATE DU 01/02/24
DATE DE REGLEMENT 11/03/24
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,851 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,960 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,28%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,81%
A COMPARER A 2,75%
EN DATE DU 07/12/23
DATE DE REGLEMENT 11/03/24
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 4,623 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,868 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 79,70%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,02%
A COMPARER A 2,88%
EN DATE DU 04/01/24
DATE DE REGLEMENT 11/03/24
OAT
MATURITE 25/05/45
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 842 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 3,939 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,49%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,15%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/03/24
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