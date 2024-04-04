TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 6,571 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,328 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 105,21%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,87%
A COMPARER A 2,79%
EN DATE DU 07/03/24
DATE DE REGLEMENT 08/04/24
OAT
MATURITE 25/06/39
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 2,258 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,439 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 83,85%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,09%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/04/24
OAT
MATURITE 25/05/55
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 1,670 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,611 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,41%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,38%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/04/24
OAT
MATURITE 25/04/60
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 1,456 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,012 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 113,83%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,33%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/04/24
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